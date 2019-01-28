Москва, 28 января, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Подозреваемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи в Москве в момент задержания не признал свою вину, об этом следует из видео, опубликованного 28 января на сайте МВД РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Москве

«Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин», — сказал задержанный, отвечая на вопрос сотрудника полиции, отметив, что не знает, за что его задержали.

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На вопрос о том, где он был 27 января, когда произошло преступление, мужчина заявил, что не помнит.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января злоумышленник украл картину Куинджи из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. Подозреваемый был задержан 28 января в поселке Заречье Московской области. По данным МВД, ранее мужчина привлекался по делам, связанным с хранением наркотиков.

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