Москва, 28 января, 2019, 14:33 — ИА Регнум. В Москве прошли памятные мероприятия в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Торжественная церемония возложения венков и цветов состоялась у Могилы Неизвестного Солдата, памятного знака «Город-герой Ленинград» и стелы в честь российских городов, удостоенных почётного звания «Город воинской славы», в Александровском саду. В мероприятии приняли участие сотни людей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение венков в Александровском саду в память о 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Дарья Антонова ИА REGNUM Почётный караул

Дарья Антонова ИА REGNUM Военный оркестр

В церемонии приняли участие представители столичных органов исполнительной власти, представительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области в Москве, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны — участники обороны и жители блокадного Ленинграда, а также воспитанники кадетских корпусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата

Дарья Антонова ИА REGNUM Минута молчания

28 января в Москве также состоится праздничный концерт, посвящённый памятной дате. Для ветеранов исполнит сольный концерт «Хор Турецкого»: участники коллектива подготовили специальную программу «Песни Победы» с военными и авторскими песнями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военный оркестр

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

В настоящий момент в Москве проживают около трёх тысяч жителей и защитников блокадного Ленинграда. Напомним, осада Северной столицы немецко-фашистскими захватчиками продлилась 872 дня. На город было сброшено 107 тысяч авиабомб и выпущено порядка 150 тысяч снарядов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Церемония возложения цветов в память о 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

Как сообщало ИА REGNUM, в Музее современной истории России в Москве открылась выставка «К 75-летию полного снятия блокады Ленинграда». В экспозиции представлены картины из коллекции музея, графика, плакаты того времени. Также на выставке можно увидеть архивные документы и личные вещи блокадников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов к стеле Ленинград в Александровском саду

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