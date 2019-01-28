Москва, 28 января, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Участники рынка нефти, кажется, абстрагировались от внутриотраслевой статистики и сосредоточились на политической ситуации в Венесуэле, где прошел новый геополитический разлом формирующегося многополярного мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Условный «запад» с поддерживаемым ими временным президентом Гуайдо и условный «восток» с президентом Мадуро. Для рынка нефти победа той или иной стороны может стать определяющим фактором. При сохранении власти Мадуро, уровень добычи в Боливарской республике, вероятно, не изменится, что будет способствовать их стабильности выше 60$ за баррель Brent. В случае прихода к власти «прозападного» президента, уровень добычи может значительно вырасти и увести цены гораздо ниже», — пояснил эксперт.

Итоги этого противостояния на венесуэльском фронте прогнозировать сложно, но, тем не менее, необходимо. Не вдаваясь в подробности внутриполитических хитросплетений, крайне вероятно, что Мадуро сохранит свой пост. Но до финальной развязки информационные «вбросы» об успехе той или иной стороны могут серьезно раскачивать нефтяные котировки Brent вокруг отметки в $60.

«Понедельник, как правило, спокойный день и в экономическом и политическом пространстве. Поэтому сегодня, 28 января, такая раскачка нефтяных цен должна быть незначительной и ограничиться диапазоном $60,00 — 61,50 за баррель Brent», — полагает Быков.

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