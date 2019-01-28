Красногорск, 28 января, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Свыше 1,1 тыс единиц техники задействовали в уборке региональных дорог Подмосковья в минувшие сутки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГБУ МО «Мосавтодор».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

Всего производственные комплексы и подрядные организации вывезли 6,5 тысяч кубометров снега с подведомственной сети.

«За сутки очищено от снега свыше 17,5 тысяч километров автодорог и обработано противогололёдными материалами порядка 16,2 тысяч километров автодорог. На наиболее опасных участках автодорог работы были выполнены в несколько циклов», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Сейчас работы по уборке снега продолжаются, на линию выведено более 560 единиц спецтехники и свыше 400 дорожных рабочих.

Напомним, за прошедшие выходные дорожными службами с подведомственной сети было вывезено 32,4 тыс кубометров снега. В подмосковном Внуково выпал самый обильный снегопад — 13 мм (30% месячной нормы). Прежнее рекордное значение зафиксировали 20 лет назад, в 1999 году. Тогда выпало 9,1 мм осадков.

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