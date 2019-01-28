Абакан, 28 января, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Волна сообщений о минированиях, прокатившаяся по сибирским регионам сегодня, 28 января, сказалась на работе различных служб. В частности, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, из-за массовых выездов на «заминированные» объекты оказалась парализована работа бригад скорой помощи.

Mos.ru Скорая помощь

«Они вынуждены были отказывать экстренным больным, поскольку все машины были задействованы на оперативных выездах», — говорится в официальном сообщении хакасских властей. Есть ли пострадавшие в результате сложившейся ситуации, не уточняется.

Также возникли проблемы в учреждениях здравоохранения: в поликлиниках по сигналу тревоги невозможно было эвакуировать пациентов, поскольку все полагали, что тревога учебная. Кроме того, оказалось, что в подобных ситуациях эвакуация тяжелобольных из стационаров не представляется возможной, так как в больницах нет персонала для массовой эвакуации.

Комментируя эту ситуацию, глава Хакасии Валентин Коновалов заявил о необходимости специального заседания антитеррористической комиссии.

По оперативным данным, в Хакасии 28 января с 08:50 до 11:55 по местному времени на телефоны оперативных служб поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на 32 объектах. Речь шла о школах, медучреждениях, зданиях министерств и ведомств, в том числе правительства Хакасии. Людей из указанных объектов эвакуировали. Проверка показала, что все сообщения оказались ложными.

По словам главы Хакасии, он доложил о ситуации сибирскому полпреду Сергею Меняйло.

«Я сам заехал сегодня в одну из абаканских школ, переговорил с директором о том, как организована эвакуация и контроль за детьми, которых отправили по домам. Попрошу всё-таки озвучить проблемные моменты, наверняка они есть, поскольку массовые сообщения террористического характера фактически парализовали работу многих учреждений», — прокомментировал Валентин Коновалов.

Анонимные сообщения о минировании получили 18 школ в Абакане и две — в Черногорске. Первую смену распустили по домам. Вторая смена смогла приступить к учёбе после обследования зданий.

Полное обследование кинологическими расчетами также прошло в помещениях минсельхоза, минспорта, минэкономразвития, минсоцзащиты, правительства Хакасии. Специалисты вынуждены были прервать работу на 1−2 часа.

Коновалов поручил в ближайшее время собрать заседание антитеррористической комиссии, чтобы проанализировать действия всех должностных лиц в подобных ситуациях, а также рассмотреть варианты решения выявленных проблем. Ущерб, нанесённый бюджетной сфере действиями телефонных террористов, оценивает республиканское министерство юстиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, волна сообщений о минированиях прокатилась сегодня, 28 января, по регионам Сибири. Телефонные террористы «атаковали» десятки объектов в Омской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, в Красноярском, Алтайском краях, а также в Хакасии.