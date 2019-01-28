Элиста, 28 января, 2019, 11:58 — ИА Регнум. ДТП со смертельным исходом произошло в Республике Калмыкии. Жертвами автоаварии стали четыре человека — двое уроженцев Дагестана и двое местных жителей. Ещё два человека госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД Калмыкии.

Eli Duke Автомобильная авария

Происшествие произошло накануне вечером, 27 января. По предварительной версии, управлявший автомобилем LADA Priora житель Дагестана не справился с управлением и выехаа на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с двигавшейся навстречу машиной LADA Kalina, за рулем которой находился уроженец Ики-Бурульского района Калмыкии.

От полученных ранений на месте происшествия скончались пассажиры «Приоры» — двое дагестанцев, а также водитель и пассажир «Калины» — жители города Элисты. С травмами различной степени тяжести в медучреждение доставлены водитель LADA Priora и пассажир LADA Kalina.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16-летний юноша из Дагестана и 50-летняя жительница города Нефтекумска погибли 10 января в результате ДТП в Ставропольском крае. Ещё двое дагестанцев и один местный житель были доставлены в больницу с тяжёлыми травмами. Днём ранее, 9 января, в Чечне столкновениеToyota Camry и КамАЗа привело к гибели четверых жителей Дагестана — водителя и трёх пассажиров легковушки.

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