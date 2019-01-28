Мехико, 28 января, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Мексике в результате перестрелки двух отрядов местных сил самообороны в штате Герреро погибли 10 человек, сообщает Digital Guerrero.

Цитата из к/ф «За пригоршню долларов». Реж. Серджио Леоне. 1964. ФРГ — США — Италия — Испания В Мексике

По данным издания, инцидент произошел вечером 27 января на дороге, которая ведет в Параисо-де-Тепила. Стороны назвали себя местной полицией, после чего начался спор, кто должен охранять данную территорию. В результате началась перестрелка, длившаяся более часа.

По данному факту начата проверка, участники перестрелки разыскиваются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее шесть жителей Мексики погибли при перестрелке в штате Кинтана-Роо. Бандитов, обстрелявших бар, разыскивают мексиканские правоохранительные органы.

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