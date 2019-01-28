Тбилиси, 28 января, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили продолжает активные действия за рубежом по мобилизации грузинских эмигрантов на возвращение в Тбилиси. Очередную встречу в рамках инициированного им движения «Вместе домой» Саакашвили провел в Украинском центре в Филадельфии. Встречу он транслировал в прямом эфире через соцсеть Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Ранее аналогичные встречи экс-президент провел в других городах США. Выступая перед грузинскими эмигрантами, Саакашвили призывал их к активным действиям, подчеркивая, что времени для раздумий не осталось.

По информации Михаила Саакашвили, «реальный правитель» Грузии Бидзина Иванишвили в этом году собирается окончательно заглушить в стране свободу слова и закрыть телекомпанию «Рустави-2». Кроме того, Иванишвили, по словам экс-президента, до конца года окончательно приберет к рукам весь бизнес в Грузии, чего допустить нельзя и что намерен предотвратить инициатор движения «Вместе домой».

«В ближайшие месяцы Иванишвили планирует закрыть «Рустави-2», ввести ограничения на Facebook через закон о Fake-ньюсах. Выборы в Грузии он уже аннулировал. И когда он (Иванишвили) говорит, что в течение года уладит ситуацию, это означает, что за этот год он приберет к рукам весь бизнес. Его цель — завладение «ТВС Банком», «Банком Грузии», Руставским «Азотом». Он уже прибрал к рукам бизнес лесоматериалов, цементный бизнес, Батумский и Потийский порты, сейчас хочет через «ТВС Банк» завладеть портом Лазика (Анаклия) и прибрать к рукам все остальное», — предупредил Саакашвили.

По словам экс-президента, остановить нынешнего правителя Грузии могут только он и эмигранты с помощью движения «Вместе домой».