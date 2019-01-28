Москва, 28 января, 2019, 11:41 — ИА Регнум. Момент кражи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи попал на камеры видеонаблюдения. Запись на своём официальном сайте опубликовало МВД РФ.

Скриншот с видео Телекомпания ТВК на Youtube Видео кражи из Третьяковки картины Куинджи Кража

Читайте также: Картину Куинджи украли из Третьяковки на глазах посетителей

На кадрах видно, как молодой человек, одетый в темные джинсы и джемпер, спокойно подходит к произведению искусства, снимает его со стены и не спеша идёт к выходу. При этом ничего не подозревающие посетители галереи молча провожают его взглядом.

Видео опубликовано: Телекомпания ТВК

Как сообщало ИА REGNUM, картина Куинджи была похищена в одном из залов Третьяковской галереи в Москве 27 января. В настоящее время злоумышленник задержан сотрудниками полиции. Отыскать его удалось в посёлке Заречье Московской области. Картина обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

Ранее по теме: Названа страховая стоимость похищенного пейзажа Куинджи

Владелец похищенной картины Куинджи за страховкой пока не обращался

В МВД уточнили, что 31-летний подозреваемый ранее уже задерживался полицией Москвы. В декабре его поймали на хранении наркотиков. В настоящее время он проходит фигурантом по уголовному делу, возбуждённому по ст. 228 УК РФ. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.