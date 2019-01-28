Фрайбург, Германия, 28 января, 2019, 11:53 — ИА Регнум. Каждый день мы наблюдаем в транспорте одну и ту же картину: пять человек садятся в автобус, немедленно достают свои смартфоны и смотрят в экраны до своей остановки. Почему люди больше не могут проводить время без телефона? На этот вопрос попробовал дать ответ исследователь из Фрайбурга, психолог Марк Виттман в интервью немецкому изданию Zeit Campus.

Pexels Сотовый телефон

«Мы больше не ощущаем себя. Это звучит странно, но это значит, что мы теперь даже не знаем, как у нас дела», — говорит ученый.

Человек достает смартфон в ожидании автобуса или даже в пятиминутной очереди в кафе.

«Потому что мы не хотим скучать, — объясняет Виттман. — Но интересно, что означает скука в этом контексте: мне скучно с самим собой. Это связано с восприятием времени. Потому что, как только мне нечего делать, я вдруг замечаю, что время течет дольше. Конечно, в первую очередь хочется отвлечься. И, конечно, благодаря смартфону меня есть целый мир, доступный в любое время».

«Когда мы полностью разучиваемся выносить самих себя, мы также перестаем воспринимать время реально, и таким образом жизнь проходит мимо», — говорит Виттман.

У человека нет органов, отвечающих непосредственно за восприятие времени. Это восприятие складывается из комплекса переживаний и ощущений, который возможен при настоящем общении. При контакте с телефоном человек не испытывает никаких эмоций, и время для него пролетает быстро. Восприятие времени изменяется также с возрастом: чем старше человек, тем быстрее летит время.

Марк Виттман рекомендует желающим избавиться от зависимости от смартфона почаще оставлять его дома. Здесь работает «правило курильщика»: чтобы не было соблазна лишний раз закурить, не нужно иметь всегда пачку в кармане.