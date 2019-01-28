Владикавказ, 28 января, 2019, 11:38 — ИА Регнум. С начала 2019 года в Северной Осетии был зарегистрирован 61 пожар. Основной причиной чрезвычайных происшествий стало неосторожное обращение с огнем. Кроме того, пожары случались и из-за неправильной эксплуатация газового и электрического оборудования. Об этом ИА REGNUM 28 января сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Эгберт Ливенс ван дер Пул. Пожар в деревне

По данным ведомства, трагических случаев при пожарах в 2019 году не произошло. Пожарные спасли из огня 10 человек, еще 121 был эвакуирован. Во время возгораний пострадал один человек.

Как отметили в МЧС, при пожарах с начала года было спасено материальных ценностей на сумму более 22 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2018 года в Северной Осетии произошло 163 пожара. В результате ЧП погиб один человек, спасены — 210, эвакуировано 262 человека.

Всего в период с января по декабрь 2018 года в Северной Осетии произошло 334 пожара, во время которых погибли шесть человек. Число спасенных составило 80 человек, что на 14 человек больше, чем в 2017 году. Кроме того, спасатели эвакуировали 1801 человека и спасли материальных ценностей на сумму 608 тысяч рублей.

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