Москва, 28 января, 2019, 11:34 — ИА Регнум. В России запускается эксперимент по маркировке чёрной икры. Он пройдет на добровольных условиях. Об этом в интервью «РГ» заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщается на сайте ведомства.

(сс) Miroslavik Черная икра

Эксперимент по маркировке чёрной икры проводится течение всего 2019 года. Отработают весь механизмы — каким образом товар маркировать и контролировать этот процесс.

«По результатам эксперимента будет принято решение — делать ли маркировку обязательной и на каких условиях. Пока это будет касаться только черной икры», — сказал Шестаков.

Продажу черной икры легче контролировать из-за небольшого количества добычи, а красную икру — сложнее. Её получают из лососевых видов рыб, которых добывают в довольно большом количестве, пояснил глава Росрыболовства.

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Как сообщили ИА REGNUM, в эксперименте примет участие российский Союз осетроводов. В Росрыболовстве подчеркнули, что нанесение маркировки на продукцию не должно вызвать ее подорожания.

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