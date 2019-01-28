Ярославль, 28 января, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Директором Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля станет Елена Притворова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

Агентство по муниципальному заказу

Елене Притворовой 36 лет. Она член команды нового мэра Ярославля Владимира Волкова. Вместе с ним Притворова трудилась в администрации Краскова Люберецкого района Московской области в отделе правовой экспертизы и в юридическом отделе. В Переславле-Залесском возглавляла правовой отдел управления муниципального имущества. Бывший начальник этого управления Евгений Кузнецов уже работает в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Ярославля.

В Переславле Елена Притворова больше запомнилась работой не в администрации, а в участковой избирательной комиссии №1105, где чиновница была председателем. На последних выборах комиссию сопровождал ряд скандалов, дошедших до Центральной избирательной комиссии.

В частности, именно на этом участке было зафиксировано большое досрочное голосование. Причем почти все «досрочники» отдали голоса за кандидатов, которых поддерживала администрация. На этом же участке заявил о нападении на него один из наблюдателей. Также наблюдатели выявили такое нарушение, как включение в состав избиркома действующего депутата из Люберец. Работу переславских комиссий на заседании ЦИК Элла Памфилова на заседании 29 ноября охарактеризовала так: «что хотят, то и творят».

Агентство по муниципальному заказу ЖКХ проводит торги и контролирует исполнение муниципального заказа на уборку Ярославля, ремонт дорог, благоустройство дворов и так далее. Общий объем заказов превышает 3 млрд рублей в год. Должность директора агентства освободилась в декабре, когда оттуда уволился прежний директор Виктор Макеев-Гурьянов.