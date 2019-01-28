Вашингтон, 28 января, 2019, 11:46 — ИА Регнум. «Шатдаун» — плохое средство для достижения политических побед, даже если это часть стратегии по укреплению безопасности границ, считает сенатор-республиканец Марко Рубио. В комментарии телеканалу CNN Рубио заявил:

Флаг США и доллар

«Я не думаю, что шатдаун — хороший рычаг давления. Это урок, который я, безусловно, усвоил за время, проведенное здесь».

Хотя Рубио сказал, что «агрессоры» в шатдаунах, которые он испытал на себе, никогда не становились победителями, он уточнил также, что сама политика, лежащая в основе пограничных инициатив Трампа, не была необоснованной, и что стена проложит путь для решения других иммиграционных вопросов.

«Я надеюсь, что люди будут отделять тактику от политики, потому что думаю, что политика разумна и надежна», — сказал Рубио.

Как сообщало ИА REGNUM, работа федерального правительства США, которая была парализована в течение рекордных для страны 35 дней, может снова быть остановлена. Такую вероятность допустил президент США Дональд Трамп.