Калуга, 28 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Проект «Дети понедельника» — показ лучших спектаклей любительских театров Калужской области — стартовал 28 января в Калуге в рамках объявленного в Российской Федерации Года театра. Об этом сообщил 28 января корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта ведущий методист по театральному направлению, режиссер Калужского областного центра народного творчества Виктор Деринов.

Admoblkaluga.ru Спектакль театра-студии «Малахит» экопоселения «Ковчег» «Призраки» по пьесе Эдуардо де Филиппо режиссера Олега Малахова.

По его словам, с января по апрель 2019 года в проекте «Дети понедельника» четыре театральных любительских коллектива региона покажут свои лучшие театральные постановки на малой сцене областного драмтеатра. Так, 28 января театр-студия «Малахит» экопоселения «Ковчег» из Малоярославецкого район представит спектакль «Призраки» по пьесе Эдуардо де Филиппо режиссера Олега Малахова.

Калужского зрителя также ждут встречи с лучшими спектаклями любительских театров: творческий клуб «Зал ожидания» Дома культуры «Малинники» города Калуги, студенческого Театра ИАТЭ Обнинска и постановка молодежного театр «СТИЛь» из города Балабаново.

«Целью проекта «Дети понедельника» является популяризация творчества народных и любительских театральных коллективов, повышение профессионального уровня руководителей и режиссеров, обмен опытом и объединение театральных сообществ, а также выявление перспективных театральных коллективов, привлечения внимания общественности к деятельности любительского театрального творчества», — подчеркнул Виктор Деринов.

Организаторами проекта «Дети понедельника» выступили Калужский областной центр народного творчества и Калужский областной драматический театр.