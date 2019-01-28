Кишинёв, 28 января, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В Молдавии в ближайшее время могут ввести уголовную ответственность за продвижение идей фашизма. Об этом написал президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Kremlin.ru Игорь Додон

«Я … в скором времени выдвину ряд законодательных инициатив о полном запрете пропаганды фашизма в Республике Молдова», — написал Додон.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря 2018 г. президент Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции в Кишиневе пообещал после выборов в парламент снять ограничение на трансляцию в стране российских телеканалов.

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По словам политика, власти страны пытаются через цензуру решить политические проблемы, показать «кому-то на Западе, какие они антироссийские».

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