Вашингтон, 28 января, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Национальный институт по проблемам злоупотребления алкоголем и алкоголизма получил пожертвование в размере 100 000 долларов от президента США Дональда Трампа, сообщает 28 января The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Деньги, которые поступили из зарплаты Трампа в третьем квартале 2018 года, помогут институту (относящемуся к Национальному институту здоровья) в его задаче проведения исследований по алкоголизму и проблемам, связанным с алкоголем. Пожертвование также имеет личное значение для Трампа, который не пьет, — но его старший брат Фред Трамп умер от алкоголизма в 1981 году.

«По сей день я никогда не пил, — сказал Трамп в 2017 году, обсуждая влияние, которое его брат оказал на его жизнь. — И у меня нет никакой тоски по алкоголю. Меня это не интересует. Никогда в жизни я даже не пробовал сигареты. Брат действительно помог мне. У меня был кто-то, кто вел меня. И у него была очень, очень, очень тяжелая жизнь из-за алкоголя. Поверьте — очень, очень тяжелая, тяжелая жизнь. Он был сильным парнем, но то, через что он прошел, было очень, очень тяжелым. Но я многому учился благодаря Фреду».

В ходе кампании 2016 года Трамп обещал пожертвовать свою годовую зарплату в $400 000 в случае избрания, и в течение двух лет пребывания в должности пожертвовал свою зарплату различным ведомствам, включая министерство образования, министерство здравоохранения и социальных служб, министерство по делам ветеранов.