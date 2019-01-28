Москва, 28 января, 2019, 11:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») нашел лекарство от «синдрома скандала» у чиновников — персональную ответственность, передает корреспондент ИА REGNUM 28 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Парламентарий обратил внимание на то, что в последнее время наблюдается эпидемия скандально-неадекватных заявлений региональных чиновников.

«Синдром скандала», поразивший бюрократию, требует радикального лечения. За подобные высказывания, дискредитирующие государственную власть в целом, чиновники должны нести персональную ответственность. Увольнение «за несоответствие занимаемой должности» и штрафы — наиболее доходчивые методы «лечения», — написал Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс в обществе получили высказывания ряда чиновников, касающиеся доходов граждан, возмущение вызывали и далекие от реальности советы населению.