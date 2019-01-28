Москва, 28 января, 2019, 11:17 — ИА Регнум. То, что в РФ закредитована почти треть населения, — это признак его растущей бедности, полагает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в России каждый третий житель страны выплачивает кредит, а самой распространённой целью, на которую берутся займы в банках, оказался ремонт.

Габриэль Метсю. Ростовщик и плачущая женщина. 1654

«То, что треть населения в РФ закредитована, это очень много, — сказал Делягин. — Распространение кредитов — это признак бедности. То, что больше всего берут кредиты на ремонт, означает, что это ремонт не в новом помещении. Если бы он бы связан с покупкой нового жилья, то был бы связан с ипотекой, но вторым по распространённости оказывается кредит на покупку автомобиля, а не ипотека. То есть люди живут в одном месте, живут, не переезжая, и у них для того, чтобы даже слегка подновить свое жилище, нет текущих сбережений. Это иллюстрация того, что люди живут очень бедно».

Такая ситуация, по словам экономиста, продлится до социального взрыва.

«Ему способствуют рост невозвратов по кредитам и рост кредитов в МФО, что свидетельствует о том, что люди погружаются в кредитную кабалу, — сказал Делягин. — Признак грозный. Ремонт — это довольно дорогостоящее занятие. Это значит, что люди всё более экономят на потребительских товарах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, исследование, проведённое агентством MAGRAM Market Research, показало, что в России каждый третий житель страны может «похвастаться» тем, что выплачивает кредит.

Такой ответ дали 32% опрошенных. Деньги им требовались на ремонт дачи, квартиры или дома. Каждый четвертый потребитель оформил кредит ради покупки автомобиля. 18% респондентов взяли заём в кредитной организации для того, чтобы приобрести бытовую технику и электронику. Также тратят граждане РФ заёмные средства на повседневные нужды (13%) и погашение другого кредита в банке (9%).