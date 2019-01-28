Москва, 28 января, 2019, 11:13 — ИА Регнум. В России вступил в силу многострадальный закон о любительском рыболовстве. Для миллионов граждан рыбалка останется бесплатной и доступной. Об этом в интервью «РГ» заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Рыбалка

По его словам, лишь в отдельных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока «возможно формирование особых участков для вылова, подчеркну, только ценных видов рыб, и то по предложениям субъектов РФ».

«Ранее некоторые компании организовали платную рыбалку. Причем они не занимались разведением рыбы, а просто предоставляли право рыбачить. Это вызвало возмущение многих рыбаков. Теперь, по закону, с января 2021 года в России таких участков не будет», — пояснил глава Росрыболовства.

При этом Шестаков отметил, что правила рыболовства не отменяются. В частности, нельзя рыбачить в период нереста, использовать запрещенные орудия лова и др.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года Госдума РФ в третьем чтении приняла закон о любительском рыболовстве. Согласно закону, бесплатная рыбалка сохраняется, но предполагается очень много исключений.

Подробнее: Госдума приняла закон о небесплатной любительской рыбалке