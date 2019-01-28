Москва, 28 января, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Универсал повышенной проходимости Volvo V60 Cross Country с полным приводом появится на российском авторынке в июле текущего года. С этого времени стандартный V60 для российских автолюбителей станет недоступным, сообщает 28 января издание «Mail.ru Авто».

Herranderssvensson Volvo V60 Cross Country

Первой на российском рынке будет представлена модель с бензиновым двигателем T5 — двухлитровая турбированная «четверка» отдачей 250 л.с. в паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin. Универсал будет поставляться с увеличенным до 210 мм дорожным просветом и дополнительной защитой в виде пластикового обвеса. В базовое оснащение модели войдет комплекс безопасности City Safety.

Предполагается, что в будущем линейка V60 Cross Country может пополниться другими моторами, включая дизельные. Цена на автомобиль пока не раскрывается, однако, по версии источника, она может составить от 1 648 000 рублей.

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