Москва, 28 января, 2019, 11:08 — ИА Регнум. По итогам 2018 года Россия полностью достигла намеченных планов по экспорту вооружений. Об этом в эфире телеканала НТВ заявил Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Дмитрий Шугаев.

Российские танки. Арма 2017

По словам руководителя ведомства, окончательные итоги года будут опубликованы после доклада президенту России Владимиру Путину.

«Сегодня с уверенностью можно сказать, что план мы выполнили», — подчеркнул Шугаев, добавив, что сумма экспорта держится на уровне $15 млрд, а портфель контрактов с зарубежными контрагентами составляет $55 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зарубежные военные эксперты назвали российский танк Т-90С бестселлером российского экспорта вооружений за его огневую мощь, управляемость, долговечность и невысокую стоимость.

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