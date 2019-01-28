Саратов, 28 января, 2019, 11:03 — ИА Регнум. Житель Саратова признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 208 УК РФ («Покушение на преступление, то есть, умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Саратовской области.

ru.torange.biz За колючей проволокой

Установлено, что через интернет мужчина поддерживал контакт со сторонниками незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Сирии. Он планировал уехать в эту страну и вести боевые действия против правительственных войск республики. Кроме того, осужденный искал среди своих знакомых лиц, которые разделяют его радикальные взгляды.

Расследование уголовного дело вело следственное подразделение УФСБ. 10 января мужчина был задержан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19-летний житель Дагестана предстанет перед судом по обвинению в финансировании терроризма.

В октябре 2016 года молодой человек организовал в интернете сбор денег для боевиков, используя банковскую карту и электронные кошельки. Собранные средства по указанию в 2017 году обвиняемый перевел на карту двух жителей Сирии.

При этом, как считает следствие, молодой человек осознавал, что деньги пойдут на нужды незаконных вооруженных формирований, созданных на территории Сирийской Арабской Республики. Оба соучастника-посредника объявлены в федеральный и международный розыск.