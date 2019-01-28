Вашингтон, 28 января, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск в очередной раз отличился в Twitter и опубликовал фотографию, на которой он держит в руках оружие. В подписи к снимку Маск заявил о своём желании провести шоу Meme Review, которое выпускает самый популярный YouTube-блогер PewDiePie. Пока часть пользователей просит предпринимателя воплотить эту идею в жизнь, другие придумали новый мем, героем которого в очередной раз стал Илон Маск.

Heisenberg Media Илон Маск

https://twitter.com/elonmusk/status/1089657821652602880

В комментариях под записью появился и сам PewDiePie, который согласился на предложение основателя компании Tesla. Среди желающих увидеть Маска в шоу оказался также YouTube-блогер Mr Beast.

«Я дам тебе пять долларов и куплю Tesla», — предложил он.

«Ты много просишь, но… О'кей», — ответил блогеру Маск.

Тем временем многие пользователи увидели в фотографии предпринимателя повод для мема. Оказалось, что снимок подходит для описания различных жизненных ситуаций.

https://twitter.com/chortlelord/status/1089683346064474112

https://twitter.com/Brendan_kacic02/status/1089713900747145216

https://twitter.com/PartyInBackyard/status/1089756288010072064

Ранее в сети стал популярным мем «Спулаё мулаё», которым описывают практически любую ситуацию. Необычное словосочетание является искаженной версией слов «Spotlight, ah, moonlight» из песни Moonlight погибшего американского рэпера XXXTentacion.