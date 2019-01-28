Светлый, Оренбургская область, 28 января, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области единственное предприятие монотерритории Светлый — ферроникелевый завод — чуть не осталось 28 января без электричества. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель первичной профсоюзной организации «Светлинские металлурги» Александр Рогач, света не было с утра и примерно до 12:00 по местному времени (10:00 мск). Причиной отключения стали огромные долги за потреблённые ресурсы.

wikimapia.org Буруктальский никелевый завод

По словам Рогача, ситуацию спас губернатор. Благодаря его вмешательству энергоснабжение восстановили.

«Надолго ли, я не знаю», — сказал Александр Рогач.

Он также отметил, что на предприятии 24 января произошло сокращение штата. Из 217 рабочих уволены 22. С выплатой заработной платы — проблема, о чём уведомляют прокуратуру.

«Информацию я передаю в прокуратуру. Они в курсе. Мы уже третий или четвёртый раз пишем уведомления о приостановлении работы. На следующий день или через день нам выдают зарплату, мы продолжаем работать», — сказал лидер местной профсоюзной организации, признавшись, что только методом шантажа работники получают свои собственные деньги.

Стоит отметить, что в СМИ появилась информация о том, что на Светлинском ферроникелевом заводе ввели внешнее наблюдение. Общая сумма исковых требований к предприятию составила более 240 млн рублей.

Председатель первичной профсоюзной организации «Светлинские металлурги» Александр Рогач выразил удивление по поводу таких сведений и подчеркнул, что впервые слышит о наблюдении.

Между тем стоит отметить, что Светлинский ферроникелевый завод лихорадит уже давно. В посёлке Светлый никелевый завод — это главный работодатель и налогоплательщик. В 2014 году заговорили о модернизации и создании опытно-промышленного производства. Планировалось запустить новую технологию выплавки ферроникеля в экспериментальной усовершенствованной печи Ванюкова. Проект внесли в реестр приоритетных, но он себя не оправдал и потерпел крах. Не сбылись и планы по строительству собственного энергоцентра, который позволил бы получать электроэнергию на газогенераторных установках.

В конце лета 2018 года к Светлинскому ферроникелевому заводу подано два иска от ФСК ЕЭС и «Энергосбыта». Эксперты полагают, что предприятие находится в зоне высокого риска финансовой несостоятельности, а масла в огонь подлила информация о попадании предприятия в «чёрный список» неблагополучных юридических лиц, который ведёт Федеральная налоговая служба и сервисы проверки контрагентов. Включение в этот реестр фактически означает полный запрет на кредитование организаций, сообщает metaltorg.ru .

22 января Арбитражный суд Оренбургской области вынес определение, согласно которому на заводе вводится наблюдение и временный управляющий. Документ опубликован на сайте электронного правосудия. Добавим, наблюдение — это процедура банкротства, приемлемая к предприятию-должнику в целях обеспечения сохранности его имущества, проведения анализа финансового состояния должника, составление реестра требований кредиторов и проведения их первого собрания. Временный управляющий действует параллельно с руководством должника, которое не отстраняется от выполнения своих обязанностей.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации профсоюзов Оренбуржья, на 5 февраля назначено заседание Арбитражного суда региона, где будет рассматриваться вопрос о перечислении профсоюзных взносов. Работодатель обязан удерживать с зарплаты рабочих и перечислять профсоюзные взносы местной организации профсоюзов «Светлинские металлурги» для осуществления её деятельности. Сумма задолженности составляет 138 тысяч рублей.