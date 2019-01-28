Джокович укрепил лидерство в рейтинге ATP, Федерер потерял место в тройке
Мельбурн, Австралия, 28 января, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович укрепил своё лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Обновлённый рейтинг опубликован 28 января на сайте организации.
Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open, в финале обыграв испанца Рафаэля Надаля. Это рекорд среди теннисистов — по шесть раз на турнире побеждали Роджер Федерер и Рой Эмерсон.
Второе место в рейтинге сохранил Рафаэль Надаль. А Роджер Федерер опустился с третьего на шестое место, пропустив вперёд Александра Зверева, Хуана Мартина дель Потро и Кевина Андерсона.
Среди российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев — 16-е, Евгений Донской — 96-е и Андрей Рублёв — 100-е.
Рейтинг АТР, версия от 28 января:
- Новак Джокович (Сербия) — 10 955 очков,
- Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
- Александр Зверев (Германия) — 6475,
- Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,
- Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,
- Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
- Кэй Нисикори (Япония) — 4110,
- Доминик Тим (Австрия) — 3960,
- Джон Изнер (США) — 3155,
- Марин Чилич (Хорватия) — 3140.
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