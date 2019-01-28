Мельбурн, Австралия, 28 января, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович укрепил своё лидерство в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Обновлённый рейтинг опубликован 28 января на сайте организации.

Yann Caradec
Новак Джокович

Джокович в седьмой раз выиграл Australian Open, в финале обыграв испанца Рафаэля Надаля. Это рекорд среди теннисистов — по шесть раз на турнире побеждали Роджер Федерер и Рой Эмерсон.

Второе место в рейтинге сохранил Рафаэль Надаль. А Роджер Федерер опустился с третьего на шестое место, пропустив вперёд Александра Зверева, Хуана Мартина дель Потро и Кевина Андерсона.

Среди российских теннисистов Карен Хачанов занимает 11-е место, Даниил Медведев — 16-е, Евгений Донской — 96-е и Андрей Рублёв — 100-е.

Рейтинг АТР, версия от 28 января:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 10 955 очков,
  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 8320,
  3. Александр Зверев (Германия) — 6475,
  4. Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5060,
  5. Кевин Андерсон (ЮАР) — 4845,
  6. Роджер Федерер (Швейцария) — 4600,
  7. Кэй Нисикори (Япония) — 4110,
  8. Доминик Тим (Австрия) — 3960,
  9. Джон Изнер (США) — 3155,
  10. Марин Чилич (Хорватия) — 3140.

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