Москва, 28 января, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Обязательное йодирование соли и обогащение молока витаминами A и D, обсудила рабочая группа под руководством вице-премьера РФ Алексея Гордеева, курирующего агропромышленный комплекс. Об этом 28 января сообщили в пресс-службе чиновника.

Цитата из м/ф «Кто пасется на лугу». реж Галина Баринова. 1973. СССР Пейте дети молоко — будете здоровы!

Кроме того, рабочая группа 25 января обсудила закрепление в законе понятия качества продуктов, в рамках реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года. По его итогам было принято решение поручить научному сообществу совместно с «компетентными ведомствами» (кому именно, не уточняется) определить список продуктов, которые необходимо обогащать витаминами и микроэлементами.

«Наша задача — обеспечить [людей] такими продуктами с необходимым содержанием витаминов и микроэлементов, поступающих на полки наших магазинов», — цитирует вице-премьера пресс-служба.

Напомним, с 2016 года Минздрав РФ начал работать над законопроектом об обязательном обогащении соли йодом всеми производителями продукта на территории России. Эта инициатива связана с тем, что Россия географически относится к тем регионам, где существует дефицит йода.