Москва, 28 января, 2019, 10:50 — ИА Регнум. Дорожники продолжают работу на федеральных трассах по ликвидации последствий сильнейшего снегопада. На трассах работают более 3000 единиц снегоуборочной техники, сообщили в Росавтодоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Уборка снега

Для борьбы с гололёдом используется более 11 тыс. кубометров песко-соляной смеси и 730 тонн технической соли. Дорожниками уже расчищено порядка 2, 5 тыс. км дорог.

Уборка снега идёт на трассах в Московской, Ленинградской, Ярославской, Тверской областей и других регионов, где прошли сильнейшие снегопады.

В Росавтодоре предупреждают автомобилистов быть предельно осторожными, а по возможности воздержаться оn поездок на автомобиле.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26−27 января на московский регион обрушился сильнейший снегопад. За двое суток высота сугробов в Москве достигла 58 (!) см.

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