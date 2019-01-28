Москва, 28 января, 2019, 10:36 — ИА Регнум. 28 января в Еврейском музее и Центре толерантности открывается выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста». Проект основан на материалах дневников, написанных девочками и девушками в гетто и зонах оккупации.

Узники концлагеря

В экспозиции представлены истории шести девушек — Анны Франк, Элен Берр, Евы Хейман, Мэри Берг, Элизабет Кауфманн и Рутки Ласкер. Как отмечается в релизе выставки, «автобиографические тексты, наполненные эмоциями и переживаниями юности, фотографии, исторические артефакты и звуковые инсталляции, воссозданные на основе воспоминаний девушек, призваны раскрыть тему подростковой травмы, памяти и взросления в период Холокоста»

Художественно осмыслить образы из этих дневников пытались в своих картинах несколько современных художников. Среди них — немецкий художник Ансельм Кифер, польский скульптор и видеохудожник Мирослав Балка, французский мультимедийный художник Кристиан Болтански, австрийский акционист Герман Нитч, российский художник Хаим Сокол, израильский фото‑ и видеохудожник Ори Гершт, авангардист и скульптор Вадим Сидур, а также создатель «саморазрушающегося искусства» Гюстав Мецгер.

Архитектура выставки вытроена так, что напоминает чердаки и подвалы, где срывались еврейские беженцы, периметры переполненных гетто.