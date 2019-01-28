Москва, 28 января, 2019, 10:27 — ИА Регнум. В Москве жители Гагаринского района недовольны появлением новой линии метро, сообщает портал «Активатика».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Речь идёт о северной части Коммунарской линии, которая свяжет Новую Москву с центром города и пройдёт между двумя действующими линиями.

«У нас уже отличная транспортная доступность, две ветки метро, наземный транспорт. Новая станция будет находиться в километре от уже существующей, во дворе жилых домов», — цитирует портал жителей.

Жители составили обращение в Администрацию президента РФ и уже собрали под ним более 3000 подписей.

Среди причин недовольства — ожидаемая вибрация при строительстве и эксплуатации метро, что может нанести вред домам, построенным 50−60 лет назад. Кроме того, люди не хотят ухудшения транспортной ситуации в их районе, к которой неизбежно приведут строительные работы.

Сейчас во дворах домов по Ленинскому проспекту и улице Дмитрия Ульянова появились буровые установки. Отмечается, что проект делался втайне от жителей. Жители предлагают метростроевцам альтернативную схему, при которой линия метро уходит на восток, соединяясь с действующей линией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве при строительстве метро произошёл провал грунта. Об этом сообщили в пресс-службе оператора строительства метро АО «Мосинжпроект».