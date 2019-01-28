Тунис, 28 января, 2019, 10:25 — ИА Регнум. Политические деятели Туниса, прежде связанные с правящей в стране партией, решили создать новую политическую силу и пойти вместе с ней на выборы, сообщает 28 января Al Jazeera.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

Новая партия получила название «Да здравствует Тунис», об этом было объявлено в прибрежном городе Монастир в воскресенье 27 января.

«Наша цель — создать сильную партию, которая возглавит проведение экономических реформ в стране и вернет надежду разочарованным гражданам», — говорится в заявление представителя новой политической силы Зоры Идрисса.

Новая политическая партия «Да здравствует Тунис» носит подчеркнуто светский характер, ее члены намерены оказать серьезную конкуренцию исламистским партиям на будущих выборах.