Екатеринбург, 28 января, 2019, 10:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осуждены мужчина и женщина, которые в 2016 году заставили одного из местных жителей подписать документы о продаже квартиры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском областном управлении СКР.

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На скамье подсудимых оказались мужчина 1982 и женщина 1985 года рождения. Следствие вменило им похищение человека и вымогательство. По данным правоохранителей, женщина ранее познакомилась с жителем Екатеринбурга, который жил один в своей квартире на улице Пехотинцев, злоупотреблял спиртным и не имел близких родственников. Она предложила своему сообщнику похитить его и добиваться подписания документов на продажу квартиры.

Похищение состоялось 30 августа 2016 года. В нём участвовали ещё трое граждан, в отношении них дело выделено в отдельное производство. Женщина выманила жильца во двор, где на него напали все пятеро и увезли в лес. Там его заставили подписать необходимые документы, а затем продали квартиру и присвоили вырученные 1,8 млн рублей.

Задержали налётчиков сотрудники полиции. «Задержание проводилось по местам жительства фигурантов дела в трёхкомнатной квартире по улице Хохрякова и в двухкомнатной — в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга», — заявил журналистам начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По приговору суда мужчина 1982 года рождения получил 10 лет строгого режима. Его подельница осуждена к 10 годам и 6 месяцам колонии общего режима.