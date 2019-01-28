Киев, 28 января, 2019, 10:28 — ИА Регнум. В 2018 году Украина снизила импорт сигарет и нарастила экспорт, заявили в пресс-службе государственной фискальной службе (ГФС), сообщило информационное агентство «УНН».

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Украина импортировала в 2018 году сигарет на 7,5% меньше, чем в 2017 году. Общая сумма импорта сигарет составил $50 млн. Экспорт сигарет за то же время вырос на 15,9% и составил $340 млн.

Больше всего сигарет на Украину попало из Германии и Швейцарии, главными потребителями украинских сигарет стала Грузия и Япония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Днепропетровской области правоохранительные органы остановили деятельность подпольной сигаретной фабрики, которая производила около 12 млн пачек сигарет ежемесячно.

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