Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 10:31 — ИА Регнум. Издательство «Бумкнига» в марте 2019 года выпустит графический роман «Сурвило» Ольги Лаврентьевой, основанный на биографии бабушки художницы. Центральной темой семейного эпоса, охватывающего период от 1930-х годов до наших дней, стала Великая Отечественная война.

Рисунок из графического романа «Сурвило» Ольги Лаврентьевой

Валентина Сурвило пережила сталинские репрессии, ссылку и блокаду Ленинграда, потеряв всех близких. На основе воспоминаний бабушки Ольга Лаврентьева рассказывает, как она в одиночку разбирала сарай с трупами умерших за зиму больных, помогала ловить диверсанта, видела лицо врага, которого ведут на расстрел…

«Её воспоминания — самое ценное и важное, это уникальный материал. Бабушка стала свидетельницей страшных и героических событий нашей истории. В романе я старалась как можно точнее сохранить факты и её стиль, интонацию, её голос. Считаю, что это удалось», — отмечает Ольга в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Художница признается, что во время работы ей было эмоционально тяжело из-за болезненных тем, поднятых в произведении, и большого объема информации.

«К книге я шла много лет, долго обдумывала, как рассказать эту историю. Изучала рассказы моей бабушки, документы и фотографии из семейного архива. Для сбора материалов пришлось очень глубоко погрузиться в тему, в материалы о сталинских репрессиях, о блокаде, читать книги, искать фотографии, ходить на место событий — все адреса в книге реальные. Я ходила в архив ФСБ знакомиться с уголовным делом прадеда. Мы с братом ездили в Беларусь для сбора материалов к книге», — рассказывает Ольга.

Много времени при подготовке к работе занял также поиск стиля и визуального языка графического романа. Только после этого началось рисование комикса — порядка 300 страниц художница выполнила колонковой кистью за полтора года.

Ольга Лаврентьева известна читателям по комиксу «ШУВ» — готическому детективу, полному черного юмора и воспоминаний о Петербурге 1990-х годов, где дети играют в чеченских террористов и новых русских, а после расследуют убийство. Этот комикс также имел автобиографическую основу, в которую автор вписала свои детские впечатления.