Красноярск, 28 января, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Антитеррористическая комиссия Красноярского края прокомментировала волну сообщений о минировании в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, ссылаясь на информацию антитеррористической комиссии, 28 января на электронные адреса различных административных объектов поступило 45 сообщений о ложном минировании, в том числе 44 в Красноярске и одно — в Минусинске.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Служебная собака

Проверкой данной информации занимались сотрудники правоохранительных органов, принимались меры обеспечению безопасности граждан.

Проверка показала, что эти сообщения являются ложными. Между тем, в ведомстве жителей края попросили «строго следовать инструкциям правоохранительных органов».

Как уже сообщало ИА REGNUM, волна сообщений о минированиях прокатилась сегодня, 28 января, по регионам Сибири. Телефонные террористы атаковали Омск, Абакан, Кемерово, Новосибирск, Красноярск. Ранее сообщения о минированиях поступали в Иркутске.