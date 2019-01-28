Москва, 28 января, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Потребительская корзина граждан России, в которую Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии рекомендует добавить больше мяса, рыбы, творога и яиц, является не более чем условной единицей измерения, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM соответствующее положение ведомства, направленное в Минтруда РФ, он пояснил:

Alexey Ivanov Еда

«С одной стороны, потребительская корзи — это не более чем условная единица измерения. Вроде так любимых в советское время фуражных коров и человекочасов. А значит, и изменения в ней столь же условны. То есть как бы она ни менялась, лучше и разнообразнее питаться мы с вами не будем.

С другой стороны, изменения в потребительской корзине, как раз в силу ее универсального характера, могут повлиять на многое. А именно: минимальный размер оплаты труда в нашей стране — и это предложение президента — должен быть привязан к прожиточному минимуму. Который рассчитывается на основе стоимости потребкорзины. То есть если вырастет стоимость потребкорзины, по логике, должен вырасти МРОТ, что уже коснется почти каждого. Поэтому, полагаю, роста и не будет в ближайшее время.

Другой вопрос — реальный рацион питания. Он сейчас в России имеет перекос в сторону более дешевых продуктов, что для здоровья не полезно. Нужно больше овощей, фруктов, мяса… Но тут как ни рассчитывай, если низки доходы, ничего не изменится».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в обновлённой потребительской корзине, которую в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии предлагают рассмотреть Роструду, должно быть больше рыбы, мяса, яиц и творога. Вместе с тем объем соли, хлеба, сахара и растительных жиров предложено уменьшить.

Однако замглавы центра по научной работе Алексей Камбаров полагает, что изменение состава потребительской корзины может существенно (на 30%) повысить её стоимость.