Вашингтон, 28 января, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Хиллари Клинтон допустила возможность своего участия в президентских выборах в 2020 году, об этом заявил корреспондент телеканала CNN Джефф Зелени.

Defense.gov Хиллари Клинтон

По словам журналиста, об этом ему сказали три источника, имена которых он не стал разглашать. Они сказали ему, что сама Клинтон заявила своему близкому окружению, что не отказывается от идеи участвовать в президентской гонке.

Напомним, ранее сообщалось, что потерпевшая поражение на выборах президента США 2016 года экс-кандидат от Демпартии Хиллари Клинтон намекнула на свое возможное участие в следующей президентской гонке.

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