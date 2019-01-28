Ярославль, 28 января, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков объявил строгий выговор своему заместителю по вопросам ЖКХ и благоустройства Михаилу Кузнецову в связи с уборкой города во время снегопада в выходные. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Уборка Ярославля

Утром 28 января город встал в 10-бальные пробки. Из-за прошедшего снегопада на дорогах образовался снежный накат и колейность, отвал снега мешал проехать автомобилям и общественному транспорту.

Городские власти объявили об акции «снежный билет», позволяющей проехать бесплатно на общественном транспорте владельцам личных автомобилей, но это мало повлияло на ситуацию.

28 января на традиционном совещании в мэрии заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов сказал, что за январь в городе выпало 47−48 мм осадков при месячной норме в 39 мм. Власти попросили дополнительную технику у коммерческих организаций. На уборку улиц города в прошедшие сутки вышло 110 единиц техники, при имеющихся 82 единицах. В выходные с улиц города вывезли 3 тысячи кубометров.

City-yaroslavl.ru Михаил Кузнецов и Владимир Волков

Но слова Михаила Кузнецова не удовлетворили Владимира Волкова. Он рассказал о ситуации в «Городском спецавтохозяйстве». По словам мэра, часть техники оставалась на базе, хотя руководитель докладывал, что она работает. Якобы выявлены случаи, когда техника ездит с поднятыми щетками, то есть выполняет работу не полностью.

Михаил Александрович, к вам особое обращение. Четыре месяца мы работаем вместе, подробно разбирали. До Нового года, до выпадения осадков бодро рапортовал Снежков, это ваше подведомственное учреждение, за которое отвечаете только вы. Каждый раз спрашиваю, вы говорите, что все хорошо, по 130 единиц техники выходит. По факту мы видим, что цифр таких нет. Наладьте работу, не хочу сейчас разбирательством заниматься. После вот такого отношения — строгий выговор объявляю, а дальше будем делать выводы. Я надеюсь, что мы настроим и в дальнейшем по результатам зимней уборки будет объявлена благодарность. Мне хотелось бы ее выдать именно по результату. В кабинетах надо прекращать сидеть. Больше на улицах, больше со всеми организациями, для того, чтобы расставлять их лично», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Владимир Волков представил на совещании нового руководителя «Спецавтохозяйства» Алексея Сокова, который сменил уволенного на прошлой неделе Эдуарда Снежкова.