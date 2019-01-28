Элиста, 28 января, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Житель Дагестана стал фигурантом уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации. Об этом 28 января сообщила пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Andshel Браконьеры вытягивают сплавную сеть

Подозреваемый вместе с еще одним земляком были задержаны сотрудниками погрануправления в прибрежных водах Республики Калмыкия в районе острова Морская Чапура. В лодке, на которой передвигались рыбаки, уже находилось более 300 килограммов рыбы-частика (сазана, толстолобика, жереха, судака) и два экземпляра рыбы осетровых видов (осетр, стерлядь), а также 100-метровая ставная сеть, которая является запрещенным орудием лова.

Документов, которые подтверждали бы законность лова, рыбаки представить не смогли. Между тем ущерб, который они причинили водным биологическим ресурсам, превысил 300 тыс. рублей. Теперь фигуранту уголовного дела может грозить до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Отметим, что ранее сотрудники погрануправления в пункте пропуска «Караузек» в ходе пограничного оформления грузового автомобиля Volvo, следовавшего из Москву в Атырау, среди коробок с мандаринами и апельсинами нашли три термоящика. В них находилось 20 пластиковых банок емкостью 0,5 килограмма каждая, с черной икрой, предположительно, осетра, общим весом 100 килограммов. Приблизительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 30 миллионов рублей.