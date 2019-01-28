Токио, 28 января, 2019, 09:31 — ИА Регнум. В Японии 42% жителей страны выступили за подписание мирного договора с Россией до решения вопроса с Курильскими островами, сообщает 28 января Nikkei.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

По данным издания, еще 46% граждан выступили против подписания договора без передачи островов Россией, а 10% выступили за то, чтобы не предъявлять Москве каких-либо требований.

При этом в ноябре 2018 года за подписание договора без решения вопроса по Курильским островам выступали 43% жителей, тогда как 45% были против, отмечает газета.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых российский лидер заявил, что Москва заинтересована в заключении соглашения на основании Московской декларации от 1956 года.

Отметим, что, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с требованием Японии передать ей ряд островов Курильской гряды знакомы 79% жителей России, против такой передачи выступили 77% опрошенных.

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