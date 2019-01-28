Москва, 28 января, 2019, 09:28 — ИА Регнум. После незначительного подъема в конце недели, котировки нефти марки Brent торгуются с нисходящим уклоном сегодня, 28 января, на утренней сессии. В целом настрой на рынке выглядит нейтрально — цены продолжают «обхаживать» отметку $61 за баррель, будучи не в состоянии определиться с четким вектором движения. На недельном графике наблюдается коррекционная тенденция — актив плавно развивает снижение от максимумов в районе уровня $63, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Опубликованные 25 января данные Baker Hughes не порадовали инвесторов. На прошлой неделе числа активных буровых в США выросло на 10 штук — до 862 единиц. Показатель продемонстрировал подъем впервые с начала года и, учитывая, что находится на минимальном с середины октября уровня, пространство для восстановления присутствует. На фоне восстановления цен буровая активность может продолжить рост в ближайшие недели, что в свою очередь повлечет новые рекорды по добыче и ограничит бычий потенциал Brent», — пояснил эксперт.

Тем временем геополитические риски отступают, лишая рынок энергоносителей поддержки. В частности, Венесуэла отменила решение разорвать дипломатические отношения с Америкой, что способно снизить градус напряженности между двумя странами.

«Учитывая в целом нейтральное отношение инвесторов к риску, ждать более или менее устойчивого роста Brent в краткосрочной перспективе не приходится. Для котировок по-прежнему важно уверенно закрепиться за пределами уровня $61, а в случае ускорения продаж — удержаться выше отметки $60, утрата которой ухудшит краткосрочные технические перспективы актива», — считает Мащенко.

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