Киев, 28 января, 2019, 09:11 — ИА Регнум. В Киеве состоялось факельное шествие, посвящённое годовщине так называемого боя под Крутами, сообщило 27 января информационное агентство «Украинские новости».

Факельное шествие. Киев

Мероприятие началось возле станции метро «Арсенальная» и завершилось на Аскольдовой могиле. Организаторами акции выступил ряд неонацистских украинских организаций.

Напомним, бой у железнодорожной станции Круты под Киевом — очередной русофобский миф, активно насаждавшийся украинской пропагандой ещё во времена президентства Виктора Ющенко.

За основу мифа была взята мелкая стычка, которая произошла в январе 1918 года, между отрядами Красной гвардии, шедшей на Киев, и формированиями Украинской Народной Республики (УНР). Во время отступления петлюровцы забыли на поле боя взвод студентов. В итоге двадцать семь молодых людей были убиты, семерых выживших большевики отправили на лечение в Харьков.

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