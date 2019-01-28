Мельбурн, Австралия, 28 января, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака стала первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Обновлённый рейтинг опубликован 28 января на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Второе место в рейтинге заняла чешская теннисистка Петра Квитова, которая проиграла Осаке в финале Australian Open. На третьем месте румынка Симона Халеп, которая по итогам турнира опустилась с первого места.

Среди российских теннисисток лучшей является Дарья Касаткина, опустившаяся с 10-го на 12-е место. Мария Шарапова поднялась с 30-го на 29-е место. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 32-ю строчку.

Рейтинг WTA от 28 января:

Наоми Осака (Япония) — 7030 очков; Петра Квитова (Чехия) — 6290; Симона Халеп (Румыния) — 5582; Слоан Стивенс (США) — 5307; Каролина Плишкова (Чехия) — 5100; Ангелика Кербер (Германия) — 4965; Элина Свитолина (Украина) — 4940; Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430; Каролина Возняцки (Дания) — 3566; Арина Соболенко (Белоруссия) — 3485.

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