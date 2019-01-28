Наоми Осака стала первой ракеткой мира после победы на Australian Open
Мельбурн, Австралия, 28 января, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Японская теннисистка Наоми Осака стала первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате Австралии — Australian Open. Обновлённый рейтинг опубликован 28 января на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Второе место в рейтинге заняла чешская теннисистка Петра Квитова, которая проиграла Осаке в финале Australian Open. На третьем месте румынка Симона Халеп, которая по итогам турнира опустилась с первого места.
Среди российских теннисисток лучшей является Дарья Касаткина, опустившаяся с 10-го на 12-е место. Мария Шарапова поднялась с 30-го на 29-е место. Анастасия Павлюченкова поднялась с 44-й на 32-ю строчку.
Рейтинг WTA от 28 января:
- Наоми Осака (Япония) — 7030 очков;
- Петра Квитова (Чехия) — 6290;
- Симона Халеп (Румыния) — 5582;
- Слоан Стивенс (США) — 5307;
- Каролина Плишкова (Чехия) — 5100;
- Ангелика Кербер (Германия) — 4965;
- Элина Свитолина (Украина) — 4940;
- Кики Бертенс (Нидерланды) — 4430;
- Каролина Возняцки (Дания) — 3566;
- Арина Соболенко (Белоруссия) — 3485.
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