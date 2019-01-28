Пекин, 28 января, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Власти Шанхая приняли решение в рамках политики реформ и открытости расширить в наступившем году зону свободной торговли (ЗСТ) мегаполиса, углубив принимаемые меры переходом к международным стандартам, сообщаетСиньхуа со ссылкой на доклад, представленный ежегодной сессии муниципального Собрания народных представителей (СНП).

Современный Шанхай

В частности, в рамках Шанхайской фондовой биржи планируется создать специальную площадку сектора научно-технических инноваций.

Власти мегаполиса собираются и дальше оптимизировать и улучшать условия для частных инвестиций. Особое внимание в рамках основных тенденций во внутренней экономической политике КНР предполагается уделить кредитованию средних и малых предприятий и частных компаний, на которое выделяется 10 млрд юаней (около 1,5 млрд долларов).