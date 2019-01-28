Миасс, Челябинская область, 28 января, 2019, 08:57 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области пожар погубил жизнь девятилетней девочки. Об этом сообщают местные СМИ.

Джон Кольер. Пожар (фрагмент)

Пожар возник в частном жилом доме ночью 28 января. Ребёнка пытались найти в пылающем жилище, но безуспешно.

Три человека госпитализированы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минздраве, среди них мужчина, женщина и ребёнок. Мужчина находится в реанимации с ожогами 60% тела. У женщины и ребёнка ожоги небольшие, состояние, соответственно, средней тяжести и удовлетворительное. Они находятся в отделениях травматологии.