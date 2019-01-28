Токио, 28 января, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Россия и Япония разрешат территориальный спор и заключат мирный договор, базируясь на положениях советско-японской (Московской) декларации 1956 года, заявил 28 января японский премьер-министр Синдзо Абэ на открытии сессии парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

«Наши народы углубят взаимное доверие и дружбу, разрешат территориальный вопрос и заключат мирный договор», — заявил Абэ.

По его словам, он и президент России Владимир Путин «разделяют решительное стремление к тому, чтобы поставить точку в этой проблеме», а переговоры «будут ускорены на основе отношений глубокого доверия между лидерами двух стран и на базе декларации 1956 года», передает ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которых российский лидер заявил, что Москва заинтересована в заключении соглашения на основании Московской декларации от 1956 года.

Отметим, что во второй части девятой статьи — единственной, в которой говорилось о мирном договоре, — указывается лишь то, что Советский Союз был готов в виде обещания после заключения мирного договора с Японией продолжить и, возможно, обсудить вопрос о передаче двух островов — Шикотана и Хабомаи.

Вместе с тем со стороны Японии вскоре после заключения совместной декларации последовали нарушения указанной статьи.

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