Москва, 28 января, 2019, 08:47 — ИА Регнум. В середине текущей рабочей недели в столице России ожидается оттепель и осадки. Об этом свидетельствуют данные центра погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

По данным синоптиков, 29 января в Москве днем будет около 0 °C, 30 числа воздух прогреется до +1 °С. Такая же дневная температура ожидается и 31 января. Ночные температуры в эти дни будут держаться в диапазоне от +1 до — 3 °C. Одновременно с этим сохраняется высокая вероятность осадков, отметили в метеослужбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) мэрии Москвы предупредили, что в связи с сильным снегопадом москвичам лучше добираться из дома на работу на метрополитене и поездах Московского центрального кольца (МЦК).

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