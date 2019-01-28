Йоханнесбург, ЮАР, 28 января, 2019, 08:46 — ИА Регнум. Бывший член базирующейся в ЮАР наемной группировки обвинил ее в попытках намеренно распространить СПИД на юге Африки в 1980—1990-е гг. Об этом сообщает The Guardian Africa.

Доктор. Африка

Александр Джонс, экс-наемник группировки, сделал это заявление в документальном фильме Cold Case Hammarskjöld. Премьера фильма состоялась в эти выходные рамках кинофестиваля Sundance. Фестиваль проходит в штате Юта, США.

Джонс рассказал, что он несколько лет проработал агентом разведки в организации Южноафриканский институт морских исследований (SAIMR). Он работал в разведке три десятилетия назад, когда организация планировала перевороты и другие насильственные действия по всей Африке.

В фильме рассказывается о главе организации в то время Ките Максвелле, который придерживался расистских взглядов. Он был одержим ВИЧ и СПИДом и писал об эпидемии, которая «истребит черное население, поможет установить правление белых и восстановит консервативные религиозные порядки», по информации, собранной создателями фильма.

У Максвелла не было медицинского образования, но он открывал клиники в бедных районах Йоханнесбурга и называл себя врачом, что давало ему возможности для экспериментов.

Однако вопрос, были ли у Максвелла достаточные средства или знания, чтобы применить свою теорию, остается открытым.

Джонс заявляет, что работа по распространению СПИДа организацией SAMIR проводилась.

«Мы были задействованы в Мозамбике, распространяя СПИД через медицинские заведения», — рассказал Джонс.