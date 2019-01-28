Москва, 28 января, 2019, 08:35 — ИА Регнум. В связи с сильным снегопадом в столице России москвичам лучше добираться из дома на работу на метрополитене и поездах Московского центрального кольца (МЦК). Об этом предупредили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) мэрии Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Высота сугробов в Москве за выходные достигла 58 (!) см. Сегодня на работу лучше ехать на метро и МЦК», — говорится в сообщении центра в Twitter.

В ЦОДД отметили, что сегодня перемещаться по городу указанными видами транспорта и быстрее, и безопаснее. Кроме того, если граждане пересядут на метро и МЦК, коммунальщики быстрее расчистят от сугробов улицы и тротуары столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты центра погоды «Фобос» предупредили, что обильные снегопады в Москве будут идти до понедельника, 28 января.

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