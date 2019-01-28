Глендейл, США, 28 января, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Сборная США по футболу одержала победу над командой Панамы в товарищеском матче. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В составе американской команды отличились полузащитник Джордже Михайлович, защитник Уолкер Циммерман и форвард Кристиан Рамирес.

Напомним, в 2018 году сборная Панамы впервые в своей истории играла на чемпионате мира. Она заняла последнее место в своей группе, уступив Англии, Бельгии и Тунису. Сборная США не смогла пробиться на мундиаль.